Новым командующим ЗВО стал генерал-майор Роман Бердников

Среди военного командования снова перестановки: новым главой Западного военного округа (ЗВО) стал генерал-майор Роман Бердников. Об этом сообщил РБК, информацию об этом изданию подтвердил источник, знакомый с кадровыми перестановками в ЗВО.

Роман Бердников заменил генерал-полковника Александра Журавлева на посту командующего ЗВО. На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан Журавлев, а Бердников — командующим 29-й общевойсковой армией, однако данные ЕГРЮЛ подтверждают кадровую перестановку. Причина такой замены не уточняется.

Ранее Бердников возглавлял общевойсковые объединениея Восточного военного округа, затем командовал группировкой российских войск в Сирии. В 1991 году он закончил Киевское суворовское военное училище. В 2020 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.