Власти Кемеровской области запустили ботоферму для оправдания мобилизации

Власти Кемеровской области закупили «военных троллей», задача которых «пресекать» в Telegram-каналах любые сомнения в необходимости «частичной» мобилизации. Об этом журналистке Наталье Зубковой рассказал анонимный источник в правительстве региона.

«Технология такова: как только в телеграм-пабликах появляются посты о мобилизации и связанных с ней проблемах (размещение на улице, отсутствие снаряжения, пищи и т.п.) платные комментаторы агрессивно вступают в споры. В обсуждениях других тем они не участвуют, номера телефонов всегда скрыты, в «личку» не отвечают», — говорится в посте.

Ботоферма оплачивается из фондов, близких к Совету по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Совет, в свою очередь, возглавляет супруга главы региона и двоюродная племянница Путина Анна Цивилева. Тезисы, которые выдвигают боты, выглядят следующим образом:

не согласные с мобилизацией — нытики;

они не на курорт отправились, а родину защищать;

наши деды воевали в тяжёлых условиях;

кто не хочет воевать — трус и не мужчина.

Также есть «тролли», которые «высказываются» в менее агрессивной манере и изображают из себя родственников тех, кто ушел на фронт. Они пишут о «гордости» за «своих мужчин», а также желают им вернуться домой с победой. Тех, кто скрывается от мобилизации, они пытаются застыдить, поскольку «настоящий мужчина не должен держаться за юбку». В таких комментариях прослеживался однообразный стиль и лексика.

Если кто-то вступает с такими ботами в спор, они набрасываются на комментатора «толпой»: называют его «хохлом» и упоминают ЦИПсО — украинский информационный центр, который якобы ведëт кибервойну с Россией. Таким образом, их главной задачей является не допустить развития дискуссии, в которых люди могут выразить сомнения в необходимости мобилизации.