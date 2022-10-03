Госдума приняла законы о вхождении четырех украинских регионов в Россию

Госдума в первом чтении единогласно приняла сразу четыре проекта конституционных законов о вхождении украинских регионов в состав России. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Согласно документам, со дня принятия украинских областей в состав РФ их жители признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дается всего один месяц. При этом приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Ранее Конституционный суд России одобрил пакет документов о вхождении четырех украинских областей в состав России. Как следует из документов, «ДНР» и «ЛНР» войдут в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В свою очередь, Запорожская и Херсонская области сохранят свой статус, их главы будут именоваться губернаторами. Сегодня стало известно, что в составе Херсонщины в РФ также войдут два округа Николаевской области.