На выборах президента Сербии лидирует Милорад Додик: он заручился большинством голосов избирателей. По итогам подсчетом 81,91% избирательных бюллетеней Додик получил 48,8% голосов, а его основной конкурент Елена Тривич - 42,69%. Такие данные привели в центральной избирательной комиссии республики, передает «Интерфакс».

Явка на выборах составила 50%. Associated Press (AP) отмечает, что ранее Додик предпочел баллотироваться на пост президента Республики, а не добиваться избрания на второй срок в президиуме. По последним данным, на выборах в руководящий оран собрания лидирует Желька Цвиянович от сербов, нынешняя президент Республики Сербской, Желько Комшич от хорватской общины и Денис Бекирович от боснийских мусульман.



Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сказал, что в соответствии с принципами международного права страна не признает итоги пророссийских «референдумов» в украинских регионах. Сербию считают союзником России — страна не присоединилась к санкциям, главы МИД двух стран проводили переговоры после начала боев в Украине. Но в последние месяцы Белград становится все более непредсказуемым «союзником».