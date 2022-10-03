Марину Овсянникову объявили в розыск

МВД объявило в федеральный розыск бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении «фейков» о российской армии. Соответствующая карточка появилась в базе данных разыскиваемых лиц ведомства.

Как следует из карточки, Овсянникову разыскивают «по статье УК». Она проходит обвиняемой по уголовному делу о военных «фейках» из-за антивоенного пикета на Софийской набережной Москвы. Ранее ее трижды оштрафовали за «дискредитацию» ВС РФ. Поводом стали ее выход с антивоенным заявлением в эфир «Первого канала», выступление возле Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*, а также посты в соцсетях.

Два дня назад режиссер RT и бывший муж журналистки Игорь Овсянников сообщил, что его экс-супруга сбежала вместе с дочерью из-под домашнего ареста в ночь на 1 октября. Он сказал, что не знает, где она скрывается. Ранее журналистка писала, что хотела бы покинуть с дочерью страну, однако отец девочки наложил запрет на выезд ребенка. По его словам, у девочки нет загранпаспорта.

Бывший муж журналистки утверждает, что Овсянникова еще 29 августа организовала похищение ребенка. Он рассказал, что в течение месяца его дочь не ходила в школу и он не знал, где она находится.

Овсянникова развелась с режиссером RT 3,5 года назад. После ее появления в эфире «Первого канала» с антивоенным заявлением бывшие супруги не могут решить, с кем будут жить их общие дети. RT отмечает, что их 17-летний сын уже заявил о желании жить вместе с отцом.

*Илья Яшин внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».