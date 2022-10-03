В Еланском гарнизоне умерли сразу трое мобилизованных

UPD: Baza сообщает, что военнослужащего, покончившего с собой, обнаружили утром 1 октября в столовой учебного танкового центра воинской части в поселке Порошино. На шее у него обнаружили два пореза, а рядом лежало лезвие. По данным журналистов, им оказался 46-летний уроженец Кургана Владимир Потанин. Его мобилизовали 26 сентября.

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Сразу трое мобилизованных умерли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области, один из них покончил с собой. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на информированный источник.

Информацию об этом изданию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который находится на связи с командованием Еланского гарнизона. Он сообщил, что один их мобилизованных покончил с собой, еще один умер от сердечного приступа, а третий скончался от цирроза печени сразу по возвращении домой после призыва.

По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, двое умерших были мобилизованы из Курганской области. Смерть одного могла наступить вследствие приступа эпилепсии на фоне алкогольной интоксикации, а в обстоятельствах смерти второго на данный момент разбираются следователи. Она уточнила, что расследование контролирует военный прокурор Еланского гарнизона. Информацию о самоубийстве одного из военных она не подтвердила и не опровергла.

Брат одного из умерших рассказал ЕАН, что мужчину отправили домой 28 сентября после того, как ему стало плохо. Речь идет о 44-летнем Денисе Козлове из Челябинской области. Медики диагностировали ему травму живота и внутреннее кровотечение. Спустя два дня он скончался в больнице.