Куратор и искусствовед Дмитрий Озерков подтвердил свой уход из Эрмитажа

Куратор и искусствовед Дмитрий Озерков подтвердил свой уход из петербургского Эрмитажа. Он объяснил, что оставил все российские проекты из-за несогласия с боевыми действиями в Украине. Соответствующий пост Озерков опубликовал в своих соцсетях.

«Решил уволиться после начала войны. Окончательное решение было принято после публикации интервью генерального директора музея», — написал он.

Озерков отметил, что с марта не участвовал в музейных мероприятиях и не желает больше «иметь ничего общего с сегодняшней Россией». Как отмечает «Бумага», после начала боевых действий в Украине искусствовед покинул не только Эрмитаж, но и другие российские проекты: он перестал руководить программой Art&Science от ИТМО, прекратил кураторство над MastersDigital и покинул пост члена совета по культуре при губернаторе Петербурга.

«После того как Россия направила свои войска в Украину, диалог и уважение перестали что-либо значить в России, новости были заменены пропагандой, в которой ничего не говорится о том, что российские Вооруженные силы обвиняются в многочисленных преступлениях против гражданского населения. Как гражданин России, я тоже считал этот позор своей виной», — говорится в посте.

Интервью, о котором говорит Озерков, Михаил Пиотровский дал «Российской газете» в конце июня. В нем он заявил, что у него непростое отношение к боевым действиям, которые развязала Россия. «С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой — самоутверждение людей, самоутверждение нации», — отметил в беседе с изданием директор Эрмитажа.

Колумнист The New Times Андрей Колесников отмечал, что своей поддержкой боев в Украине Михаил Пиотровский поставил себя в один ряд с другими деятелями путинской «культуры» — вроде Газманова. Своими высказываниями директор Эрмитажа пытался найти идеологические оправдания российской агрессии, считает колумнист.

