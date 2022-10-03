Крашенинников: Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области

Херсонская область войдет в состав РФ со Снигиревским и Александровским округами Николаевской области Украины. Об этом на заседании в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Что касается Херсонской области, границы будут также определяться административными границами с учетом указов ВГА Херсонской области 20 сентября. Здесь в состав Херсонской области [входят] Александровский и Снигиревский муниципальные округа Николаевской области», — приводит его слова «Интерфакс».

Два округа Николаевской области решили присоединить к Херсонщине по итогам состоявшихся там «референдумов», заявил Крашенинников. Тем временем, Запорожская область войдет в состав России «в своих административных границах», добавил он.

Совет Госдумы определил депутатов, которые будут координировать работу «с новыми субъектами Российской Федерации». За «ЛНР» будет ответственным казачий генерал Виктор Водолацкий, за Запорожье — бывший начальник Рязанского высшего военно-десантного командного училища Андрей Красов, за «ДНР» — Дмитрий Саблин, а за Херсонщину — Глеб Хор. Последние два являются уроженцами Донбасса.

Тем временем комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проекты федеральных конституционных законов о принятии четырех украинских областей в состав России, а комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — ратификацию договоров об их присоединении.