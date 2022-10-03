Трое мобилизованных погибли в учебном центре на Урале

В Свердловской области трое мобилизованных погибли в учебном центре. Один из них совершил самоубийство, один умер от приступа. Третьего мужчину «списали», но он умер сразу по возвращении домой.

СМИ сообщили о смерти троих мобилизованных вчера. Екатеринбургское издание ЕАН сообщило, что смерть призывников подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов. «Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — сообщил ЕАН депутат.

ЕАН также рассказывает, что после массовой драки в поселке Порошино, где находится учебный центр Министерства обороны «Елань», ввели сухой закон.

«Сирена» пишет, что по данным уполномоченной по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая подтвердила смерть двух из трех мужчин, гибель одного из них связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления.