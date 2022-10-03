Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит в Украину своих несовершеннолетних сыновей. Им 16, 15 и 14 лет, но «несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины» и «их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет».

Он сказал, что они учились обращаться с разным оружием, изучали применение его на любых дистанциях.

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения. Обращаюсь к пустословам, которые утверждали, что мои близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что АХМАТ — это СИЛА!» — написал Кадыров.

Своим критикам он добавил, что их могут разгромить «даже несовершеннолетние дети».