В Казани школьница пыталась поджечь военкомат

Telegram-канал Baza сообщил, что одиннадцатиклассница в Казани пыталась поджечь военкомат. У нее было с собой три коктейля Молотова. Полиция задержала школьницу. ASTRA пишет, что военкомат поджигали сегодня и в Красноярске: там никого не задержали.

По данным журналистов, одиннадцатиклассница кинула две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата Советского района. В цель ей попасть не удалось, загорелась только трава возле стены.

При задержании у нее нашли третью бутылку. Она объяснила полиции, что поджечь военкомат решила из-за своей антивоенной позиции. По статье об умышленном уничтожении имущества ей грозит до пяти лет колонии.

После объявления мобилизации в России в регионах значительно увеличилось число «происшествий» с военкоматами и местными администрациями. Известно об около 20 поджогах во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тарусе, Свободном, Нижнем Новгороде, Тольятти и других городах страны, в некоторых было по два подобных происшествий.

На прошлой неделе в Генштабе пригрозили, что поджог военкомата будет квалифицироваться как теракт — максимальное наказание по таким обвинениям составляет 15 лет лишения свободы.