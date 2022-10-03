«Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева сообщил, что на границе с Грузией ситуация стабилизировалась. Повестки получили более 180 россиян.

По словам Томаева, за неделю границу пересекли в обоих направлениях 19,7 тысяч машин и 69,5 тысяч человек. Сейчас очередь на погранпункте «Верхний Ларс» отсутствует.

Многокилометровые пробки на границе с Грузией образовались после объявления мобилизации в России. Власти развернули на КПП «Верхний Ларс» призывной пункт и вручали повестки оказавшимся в списках на призыв. В Северной Осетии ввели ограничения на въезд машин из других регионов России.