Япония готова решать вопрос о Курилах мирным путем

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на пленарном заседании. Он упомянул Курильские острова: по его словам, решить территориальный вопрос Япония готова дипломатическим путем, пишет ТАСС.

По словам Кисиды, сейчас российско-японские отношения в тяжелейшем состоянии из-за боев в Украине.

«Но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал он.

Япония поддержала введение санкций против России и ввела собственные ограничения в отношении российской экономики. Российская сторона в ответ на это прекратила в одностороннем порядке действие договора между Россией и Японией об упрощенном посещении жителями Курил российских островов. В марте российская сторона также заявила, что выходит из диалога с Токио по заключению мирного соглашения. В апреле японские власти впервые за 20 лет назвали спорные Курильские острова «временно оккупированными»‎.