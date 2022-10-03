Politico: несколько членов ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть

Politico узнало о том, что в ЕС ожидается раскол при обсуждении нового пакета санкций против России. Разногласия вызвала самая крупная из предлагаемых мер — установление ценового потолка на российскую нефть.

Потолок цен в целом согласовали страны G7. Однако, по данным шести дипломатов, Венгрия, Кипр, Греция и Мальта выступили против таких мер.

Будапешт настаивает на включении в санкционный пакет исключений о региональной торговле. Оно позволило бы Венгрии продавать российскую нефть в Европе. Ресурсы Будапешт продолжает закупать у России, несмотря на введенные ранее санкции, поскольку страна добилась для себя исключения.

«Венгрия просто пытается выжать как можно больше», — сказал один дипломат. Однако в этом случае члены ЕС могут ввести новые тарифы на нефтепродукты.

Кипр, Греция, Мальта считают, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив танкерную перевозку нефти. Эти страны занимают наибольшую долю рынка по танкерной перевозке нефти в ЕС. Они опасаются, что если аналогичный запрет не введут Турция, Индия и Индонезия, то цены будут выше установленного потолка.

Новые санкции ЕС предложили ввести после того, как президент России Владимир Путин подписал закон о вхождении четырех украинских регионов в состав России. Конституционный суд РФ уже признал это законным.