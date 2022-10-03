ВСУ заняли Архангельское и Миролюбовку в Херсонской области

Вчера в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили села Архангельское и Миролюбовку. ВВС пишет, что прорыв украинских сил в Херсонской области пока официально не подтверждается военными.

Помимо херсонского направления появилась информация о прорыве ВСУ в Донецкой области — освобождено село Торское. Миролюбовка и Архангельское находится на севере Херсонской области. Также были сообщения о том, что ВСУ заняли село Золотая Балка на Днепре и еще два населенных пункта западнее.

Пророссийские блогеры, в том числе «министр обороны» ДНР Игорь Гиркин говорили о реальной возможности прорыва ВСУ вдоль Днепра. ВСУ официально информацию не подтвердили, но говорили в ежедневной сводке, что есть «успех».

Украинские военные просят не распространять информацию о продвижении ВСУ, поскольку преждевременная информация, даже опубликована из надежных источников, может стоить жизни военным и мирным жителям освобожденных территорий, говорят в командовании.

В сегодняшней сводке российское Минобороны не сообщало о Золотой Балке и Миролюбовке. В Архангельском же, по версии российской стороны, поражены «пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ».