В Болгарии прошли третьи с 2021 года выборы в парламент. Лидерство оказалось у оппозиционной партии ГЕРБ: аналитики предполагали, что она будет следовать пророссийским курсом, но лидер партии обещал придерживаться линии ЕС и НАТО в отношении с Россией.

Предыдущее правительство Кирила Петкова ушло в отставку нынешним летом — он обвинил в развале болгарского парламента в том числе российского посла Элеонору Митрофанову. Сейчас, пишет «Коммерсант», его партия «Продолжаем перемены» получила 20,42% голосов. Лидер ГЕРБ — бывший премьер Болгарии Бойко Борисов — в коалиции с Союзом демократических сил набрал около 25% голосов.

Reuters пишет, что избиратели ожидали от него предсказуемости на фоне растущей инфляции и кризиса. Однако источники агентства не исключают, что приход к власти ГЕРБ может привести к новым выборам. Также вероятно, что в Болгарии продолжится политическая нестабильности, и страна не выполнит всех условий по входу к 2024 году в еврозону. Самого Борисова обвиняют в том, что его правление способствовало росту коррупции.

Другие избиратели посчитали, что предсказуемый Борисов способен наладить сложные отношения с Россией. Сам политик при этом перед выборами говорил, что будет придерживаться курса ЕС и НАТО, а с Россией отношения наладит после конфликта в Украине.

Аналитики говорят, что политические партии, осознавая экономические риски, связанные с боями в Украине, предстоящей трудной зимой и недовольством избирателей политической нестабильностью, могли бы отложить в сторону свои разногласия и сделать выбор в пользу технократического правительства.

«Многие болгары ожидают, что будут достигнуты компромиссы, и хотят видеть правительство. Это будет нелегко, но именно для этого существуют политики», — заявила Боряна Димитрова из Alpha Research.

Всего в парламент войдут до шести других групп, включая этническую турецкую партию ДПС, социалистов и пророссийское националистическое движение «Возрождение».