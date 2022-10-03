Против Ксении Собчак готовят уголовное дело о «фейках»

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Ксения Собчак оценила новое уголовное дело о «фейках»‎ как очередное давление на журналистов.

«На допросе мне действительно задавали странные вопросы. Например: «не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?». Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры. Больше мне по поводу этого сказать нечего. Кроме горькой шутки о том, что и тут я не как все: пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру. Ну ок… Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране»‎, —написала журналистка в своем Telegram.

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ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что против Ксении Собчак могут завести уголовное дело о «фейках» про государственную власть. Материалы полиция отправила в Следственный комитет.

Источник пояснил, что речь идет о «фейке про государственное финансирование фестивалей». Ранее уголовное дело завели на режиссера-документалиста Виталия Манского. Он рассказывал в интервью Собчак о том, что на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Ксению Собчак допрашивали по нему как свидетеля.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов и режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве», — цитирует источник ТАСС.

Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил документалиста в клевете в публичном выступлении после его интервью Собчак.

Фото: АГН «Москва»