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#Новости

В Курске предлагают кредиты на аптечку мобилизованным

03.10.2022

Займы, как заверяет реклама, одобряют в 98% случаев

В Курске появилась реклама «кредита военным», пишет «Сирена». Мобилизованным предлагают займы на покупку аптечки и экипировки. 

Кредит могут оформить всего за час и одобрят его, обещает реклама, в 98% случаев. 

«Можем объяснить» подсчитали, что на сборы мобилизованного необходимо в среднем 76 тысяч рублей. В Томске журналисты оценили покупку необходимого оборудования для одного мужчины в 26 тысяч рублей. Военное снаряжение подорожало в разы после объявления мобилизации: бронежилет 6Б45 — на 1829%, «Лавр» — на 140%. . Спрос на товары военторгов вырос на 30-40%.В Бурятии глава региона Алексей Цыденов пригрозил  «нерадивым предпринимателям» мобилизацией, если цены продолжат расти.

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