В Курске предлагают кредиты на аптечку мобилизованным

В Курске появилась реклама «кредита военным», пишет «Сирена». Мобилизованным предлагают займы на покупку аптечки и экипировки.
Кредит могут оформить всего за час и одобрят его, обещает реклама, в 98% случаев.«Можем объяснить» подсчитали, что на сборы мобилизованного необходимо в среднем 76 тысяч рублей. В Томске журналисты оценили покупку необходимого оборудования для одного мужчины в 26 тысяч рублей. Военное снаряжение подорожало в разы после объявления мобилизации: бронежилет 6Б45 — на 1829%, «Лавр» — на 140%. . Спрос на товары военторгов вырос на 30-40%.В Бурятии глава региона Алексей Цыденов пригрозил «нерадивым предпринимателям» мобилизацией, если цены продолжат расти.