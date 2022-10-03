Новак: «Северные потоки» можно отремонтировать

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопроводы «Северный поток» можно восстановить. По его словам, решения можно будет найти, но таких аварий еще не было, пишет ТАСС.

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — заявил Новак.

На «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» 26 сентября нашли утечки газа в Балтийском море. В ЕС и России посчитали это диверсией. Береговая охрана Швеции нашла еще одну утечку 29 сентября. Сейсмологические станции Швеции и Дании получили данные, что причиной могли быть подводные взрывы. Вчера газ перестал выходить из «Северного потока-1». В Кремле настаивают, что выгоду от разрушения газопроводов получили только США.