Половина призывников мобилизовали в Хабаровском крае ошибочно

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале рассказал, как идет мобилизация. По его словам, половина людей была призвана ошибочно: из-за этого он уволил военного комиссара Юри Лайко.

По словам Дегтярева, за 10 дней мобилизации повестки получили несколько тысяч человек. Около половины из них не соответствовали требованиям отбора. Отстранение Лайко не повлияет на ход выполнения поставленных задач, добавил Дегтярев. Ошибочно мобилизованных вернули домой.

На прошлой неделе военкоматы Хабаровского края мобилизовали мужчину с шизофренией: его пытались распределить в стрелковый батальон. Отправленные на учениях военные распространили видео об ужасных условиях в части села Князе-Волконского: в ней нет воды, все завалено мусором, окурками.

Как писали аналитики Института изучения войны, все «ошибки» мобилизации кремль пытается списать на региональные власти. Увольнение военных комиссаров было и на прошлой неделе — в Магаданской области также отстранили от должности военного комиссара региона Евгений Деркача.