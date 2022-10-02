В Петербурге умер ученый Валерий Митько

В Петербурге в возрасте 81 года скончался президент Арктический академии наук, профессор и преподаватель Валерий Митько. С февраля 2020 года он находился под домашним арестом по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) за чтение лекций в Даляньском университете в Китае. О смерти ученого сообщил «Первый отдел».

«Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько — президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, полярник и патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике. Это не помешало ФСБ арестовать его по абсурдному обвинению в госизмене — за чтение лекций в Даляньском университете в Китае, полностью основанных на открытых источниках», — говорится в сообщении.

В последнее время Митько все чаще стали вызывать скорую: только за последний месяц медики приезжали к нему трижды. Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной. Когда врачи приезжали к нему в последний раз, он потерял сознание. Ученого госпитализировали в отделение неврологии.

Валерий Митько — профессор Арктической академии наук. Обвинение в «госизмене» утвердили и отправили в суд еще 27 января 2022 года. При этом Митько с 2020 года — уже больше двух лет — находится под домашним арестом с полным запретом на выход из дома. Фатальное ухудшение здоровья спровоцировало полное отсутствие прогулок и стресс, считает защита.

Поводом для возбуждения уголовного дела о госизмене в отношении 81-летнего Митько стало чтение лекций студентам в одном из университетов Китая. На заседании ученый заявил, что ему непонятна суть предъявленных ему обвинений, поскольку никаких секретных данных на своей лекции он не разглашал. По его словам, весь материал он брал из открытых источников, в которых не могут содержаться сведения о гостайне. Первое слушание по его уголовному делу состоялось 10 августа.

