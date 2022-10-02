221-й день боев: главное

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму четыре договора о принятии в состав РФ оккупированных украинских областей. Согласно документам, при вхождении в Россию они будут определяться границами территорий на день своего образования.

При этом российские войска контролируют не все населенные пункты, которые расположены на данных территориях. Так, за последние пару дней ВСУ освободили Лиман и пять населенных пунктов, расположенных рядом с ним. Теперь украинские войска движутся в сторону Луганщины. Кроме того, столица Запорожской области до сих пор контролируется украинскими силами. По этой причине временным административным центром региона планируют объявить Мелитополь.

Конституционный суд России одобрил пакет документов о вхождении четырех украинских областей в состав России. Как следует из документов, «ДНР» и «ЛНР» войдут в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В свою очередь, Запорожская и Херсонская области сохранят свой статус, их главы будут именоваться губернаторами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что депутаты 3 октября рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской «народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. По его словам, парламентарии также планируют ратифицировать соответствующие договоры.

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы, входящих в НАТО, выпустили совместное заявление, в котором не признали «попыток России аннексировать какие-либо украинские территории» и поддержали вступление Украины в НАТО. Обращение опубликовано на официальном сайте президента Польши.

Заявление подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО должны принимать все 30 членов Альянса. Глава Пентагона добавил, что Вашингтон делает все возможное для того, чтобы Киев достиг успеха. По оценкам министра, Украина действительно показывает «хорошие результаты».

Тем временем, газета Politico сообщила, что подача Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. По данным издания, мнения в правительстве Соединенных Штатов по этому вопросу разделились — власти опасаются, что членство Украины в НАТО может привести к прямому военному столкновению Америки и России.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возражала против масштабного обмена пленными с Украиной в середине сентября, опасаясь негативного общественного резонанса. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Украине и Соединенных Штатах.

В рамках обмена Россия вернула 55 военных и «кума Путина» Виктора Медведчука, а Украина — 215 бойцов. Среди них оказалось пять командиров обороны «Азовстали», 108 бойцов полка «Азов»* и 10 иностранцев, которых приговорили в «ДНР» к смертной казни за наёмничество.

Среди военнопленных, которых удалось освободить Украине в рамках обмена с Россией, оказался один их самых известных защитников «Азовстали», морской пехотинец Михайло Дианов. Его снимки после четырех месяцев плена облетели весь мир: находясь в колонии в Еленовке, он похудел на 40 кг. Об условиях содержания в российском плену он рассказал в интервью журналистке SkyNews Салли Локвуд.

Колонию в Еленовке, где содержали защитников «Азовстали», Дианов назвал концлагерем. Военный рассказал о многочисленных пытках над военнопленными — их били палками и током, а также прокалывали иглами ногтевые пластины. Тех, кто осмеливался поднимать ягоды с земли и есть их, бросали в одиночные камеры, утверждает он. На то, чтобы поесть, пленным отводилось лишь 30 секунд.

О том, что его обменяли, Дианов не знал. Он рассказал, что был в дороге 36 часов с заклеенными глазами, не имея ни малейшего представления о том, куда едет: его пересаживали с автобуса на самолет, а затем с самолета на автобус. Только после того как с его глаз сняли повязку, он понял, что вернулся домой. Ему предстоит долгая реабилитация и операция по коррекции руки. Травмированную психику, вероятно, придется лечить гораздо дольше.

Похищенный российскими военными директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов «находится под временным арестом». Так Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) ответили «соответствующие власти», рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Агентство добивается разъяснений по данному вопросу у российской стороны и «надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса». Он отметил, что задержание Мурашова угрожает ядерной безопасности на ЗАЭС, поскольку именно он несет ответственность за сохранность станции.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Москву и Киев. Он намерен продолжить консультации по созданию зоны физической и технической безопасности» вокруг Запорожской АЭС, говорится на сайте агентства.

МАГАТЭ 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия агенства посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении зачистки в освобожденном Лимане в Донецкой области. «По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным», — объявил он в своем Telegram-канале.

Два человека погибли, семеро пострадали в результате ракетных ударов по населенным пунктам Николаевской области, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, российские войска обстреливали мирных жителей в ночь на воскресенье из зенитно-ракетной системы С-300

«В частности, попадания зафиксированы в около двух четырехэтажных домов. В результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание на территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется», — говорится в сообщении.

Также обстрелы были зафиксированы в селе Шевченко Николаевского района. Там в результате обстрела погибли два человека, частичное обрушение получил один жилой дом.

Число погибших в результате ракетных обстрелов гуманитарной колонны в Запорожье выросло до 31. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской области Александр Старух.

«Город и область содрогнулись от ужаса циничной расправы над мирными людьми: мужчина, навеки застывший за рулем своего старенького авто, женщина с собачкой, молодая волонтер, это те бесстрашные люди, которые везли помощь на захваченную территорию, неоднократно под обстрелами вывозили людей», — написал он.

С утра Запорожье снова попало под обстрел, о раненых и погибших не сообщается. По словам губернатора, были атакованы областной центр и окрестности.

Британская разведка назвала потерю Лимана серьезной политической неудачей России: город расположен в пределах Донецкой области, которую Россия якобы стремилась «освободить» и теперь намерена аннексировать. Кроме того, Лиман является для России стратегически важным населенным пунктом, поскольку именно в нем находится ключевая переправа через реку Северский Донец, где ВС РФ пытаются укрепить свою оборону.

По всей видимости, российские военные понесли большие потери при отступлении из города: эксперты считают, что его защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также мобилизованные резервисты. Вывод войск вызвал волну критики военного командования, обратили внимание в британской разведке.

Американский Институт изучения войны (ISW) утверждает, что президента России Владимира Путина на данный момент больше заботит контроль над Херсоном и Запорожьем, чем над Луганской областью. Аналитики обращают внимание на то, что российские войска укрепляют свои позиции в первых двух направлениях, в то время, как оборона Лимана рухнула.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, считают эксперты ISW. «Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области», — пишут они.