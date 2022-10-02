Украинские области войдут в состав РФ в границах, которые существовали на день их образования

Пределы украинских областей при вхождении в Россию будут определяться границами их территорий на день образования, говорится в договорах, опубликованных в думской электронной базе. Российские войска контролируют не все населенные пункты, которые расположены на данных территориях.

Так, за последние пару дней ВСУ освободили Лиман и пять населенных пунктов, расположенных рядом с ним. Теперь украинские войска движутся в сторону Луганщины. Кроме того, столица Запорожской области до сих пор контролируется украинскими силами. По этой причине временным административным центром региона планируют объявить Мелитополь.

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму четыре договора о принятии в состав РФ оккупированных украинских областей. Соответствующие документы опубликованы в думской электронной базе в воскресенье.