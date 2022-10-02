Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии четырех украинских областей в состав России

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму четыре договора о принятии в состав РФ оккупированных украинских областей. Соответствующие документы опубликованы в думской электронной базе в воскресенье.

Так, на сайте появились договоры об присоединении Донецкой и Луганской «народных республик», а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что депутаты 3 октября рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской «народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. По его словам, парламентарии также планируют ратифицировать соответствующие договоры.

Ранее Конституционный суд России одобрил пакет документов о вхождении четырех украинских областей в состав России. Как следует из документов, «ДНР» и «ЛНР» войдут в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В свою очередь, Запорожская и Херсонская области сохранят свой статус, их главы будут именоваться губернаторами.

