Кадыров рассказал о новой тактике чеченских бойцов и «союзных войск»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» под командованием секретаря Совбеза ЧР и «союзные войска» разработали новую тактику, которая приносит «отличные результаты». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери. Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества», — написал он.

Накануне Кадыров жестко отреагировал на отступление российских войск из города Лиман в Донецкой области. Он раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной в Лимане, призвал применить ядерное оружие и заявил о необходимости ввести военное положение в регионах на границе с Украиной.

Его позицию поддержал бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: «Рамзан, красавчик, жги». Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — заявил он.

О том, что украинские войска вошли в Лиман, стало известно накануне. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, позднее эту информацию подтвердил глава офиса президента Андрей Ермак, а также непосредственно сам Владимир Зеленский. Потерю контроля над городом также подтвердило Минобороны РФ.

