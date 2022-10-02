Утечка газа из «Северного потока» в Балтийское море прекратилась

В Балтийском море прекратилась утечка из газопровода «Северный поток», сообщило Датское энергетическое агенство. Об этом уведомила компания-владелец российского газопровода Nord Stream AG.

О том, что утечка газа в Балтийском море на «Северном потоке» продлится до 2 октября, ранее заявил министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Он добавил, что анализ по «Северному потоку-2» еще не закончили.

ЧП на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошло во вторник. В ЕС назвали это диверсией и не исключили, что подобное могли совершить на государственном уровне, а взрывчатку на трубы могли установить водолазы. Запустили взрывные устройства, возможно, дистанционно, писало Sky News. Европейские СМИ также сообщили, что газопровод может быть разрушен навсегда: если сейчас его срочно не отремонтировать, то соленая вода вызовет коррозию в трубах, и ветки будут непригодны для транспортировки газа.

Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН. Как заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, расследование по инцидентам на «Северных потоках» не будет объективным без участия России, вести его могли бы также Германия, Дания и Швеция.