Азербайджан изучит видеозапись предполагаемого расстрела армянских военнопленных

Военная прокуратура Азербайджана изучает подлинность видеозаписи, на которой, как утверждается, запечатлен расстрел четырех армянских военнопленных, сообщает местный телеканал АПА. Армянская сторона утверждает, что запись является подлинной.

Военная прокуратура Азербайджана пообещала «полностью и всесторонне» изучить подлинность видео, а также выяснить время и место его записи. В случае подтверждения его подлинности, ведомство установит личности фигурирующих на записи военных. «По результатам расследования будут соответствующие меры в рамках закона», — сообщил надзорный орган.

Речь идет о видео, которое, как утверждается, было записано в зоне карабахского конфликта. На нем предположительно азербайджанские военные расстреливают четырех безоружных солдат, которых называют армянскими военнопленными. Подлинность ролика подтвердили пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян и армянский омбудсмен Кристинне Григорян. По словам последней, инцидент произошел 13 сентября.

Ролик также прокомментировал премьер-министр Армении Николай Пашинян. Он призвал международное сообщество принять меры, чтобы остановить азербайджанскую агрессию. «Армения будет использовать все доступные международные механизмы, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных», — заявил он.

Армянская сторона намерена направить заявления в международные суды в связи с обнародованным видео, сообщил представитель армянского офиса по международно-правовым вопросам Асмик Самвелян. «Сейчас мы изучаем кадры, работаем с другими структурами-партнерами, завтра утром направим заявление в Европейский суд и Международный суд ООН», — приводит ее слова News.am.