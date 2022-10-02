Папа римский обратился к Путину с мольбой «остановить эту спираль насилия и смерти»

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец боевым действиям и сесть за стол переговоров. Обращение главы католической церкви опубликовано на сайте Vatican News.

«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — обратился понтифик.

Папа римский также обратился к лидерам стран принять все необходимые меры для организации мирных переговоров между конфликтующими сторонами. «Давайте использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, до сих пор не использовались, чтобы положить конец этой ужасной трагедии», — сказал он.

Понтифик также выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и усилением ядерной риторики в последние дни. По его словам, разворачивающиеся события могут привести к катастрофе для всего мира.