В Грузии сообщили о нормализации ситуации на границе с Россией

Ситуация на контрольно-пропускном пункте «Дарьял» в Грузии на границе с Россией нормализовалась. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии, передает «Интерфакс».

«Движение грузовых и легковых автомобилей на погранпереходе «Дарьял» вернулось к штатному режиму, транзитный поток, нарушенный в последние дни, полностью восстановлен», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 10:00 (9:00 по Москве) 29 сентября до 10:00 30 сентября на всех пограничных пропускных пунктах границу Грузии пересекли 6109 граждан России — это почти в два раза меньше, чем 28-29 сентября, когда границу пересекли 9642 человека. Тем временем число россиян, покидающих Грузию, в указанные дни почти не изменилось: 28-29 сентября из страны выехали 5448 россиян, а 29-30 сентября — 5186.



