Число уголовных дел об уклонении от службы в армии стало рекордным за последние 10 лет

В России после начала весеннего призыва 2022 года число уголовных дел по статье об уклонении от службы в армии стало рекордным за последние 10 лет. К такому выводу пришли в РБК, изучив базы данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также данных из базы Мосгорсуда.



Издание выяснило, что с 1 мая по 20 сентября текущего года в суды поступило 410 таких уголовных дел — это больше, чем за тот же период любого другого года, начиная с 2013-го. При этом после объявления в России «частичной» мобилизации количество уголовных дел, заведенных по статье об уклонении от службы в армии, резко перестало расти.

Так, после начала мобилизации в российские суды поступило лишь три уголовных дела об уклонении от службы. При этом в 2021 году их число за тот же период составило 39, в 2020-м — 35, в 2019-м — 31, а в 2018-м — 28.