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В Госдуме призвали наказать финалистку конкурса «Мисс Крым» за исполнение «Червоны калины»

02.10.2022

Эту песню называют неофициальным гимном украинских националистов

Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал наказать финалистку конкурса красоты «Мисс Крым» Ольгу Валееву за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом он заявил в разговоре с изданием «Подъем».

«Многие конкурсы красоты вызывают у меня отвращение. Песню «Червона калина» знаю, за это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше», — сказал парламентарий.

Ольга Валеева к финалу конкурса «Мисс Крым» исполнила со своей подругой песню «Червона калина», которую называют неофициальным гимном украинских националистов. Участница соревнования поделилась с «Подъемом», что не знала смысл песни, иначе не стала бы «страдать ерундой».

«Я знать не знала, я думала, это обычная украинская песня, без всяких смыслов и подсмыслов, агитаций. Я живу в Симферополе, у меня двое детей, и я бы так стала рисковать, если бы знала? Видео провисело две минуты, я увидела и попросила удалить», — объяснила она.

Ранее назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отнимать бизнес и заводить уголовные дела на тех, кто организует и принимает участие в проукраинских публичных мероприятиях с исполнением украинских песен. После этого к административной отвественности привлекли  шестерых организаторов и участников свадьбы в кафе «Арпат», где включили украинскую песню «Ой у лузi червона калина». 

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