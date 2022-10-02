КС РФ одобрил документы о принятии в состав России украинских территорий

Конституционный суд России одобрил пакет документов о вхождении четырех украинских областей в состав России. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Конституционного суда РФ в воскресенье.

Как следует из документов, «ДНР» и «ЛНР» войдут в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В свою очередь, Запорожская и Херсонская области сохранят свой статус, их главы будут именоваться губернаторами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что депутаты 3 октября рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской «народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. По его словам, парламентарии также планируют ратифицировать соответствующие договоры.

Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле и подписал договоры о принятии в состав России оккупированных российскими войсками территорий украинских Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.