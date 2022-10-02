Девять стран-участниц НАТО поддержали вступление Украины в Альянс

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы, входящих в НАТО, выпустили совместное заявление, в котором не признали «попыток России аннексировать какие-либо украинские территории» и поддержали вступление Украины в НАТО. Обращение опубликовано на официальном сайте президента Польши.

Заявление подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Черногории Стево Пендаровски, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

«Мы вновь заявляем о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попытки России аннексировать любую украинскую территорию. Мы твердо поддерживаем решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины», — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО должны принимать все 30 членов Альянса. Глава Пентагона добавил, что Вашингтон делает все возможное для того, чтобы Киев достиг успеха. По оценкам министра, Украина действительно показывает «хорошие результаты».

Ранее газета Politico сообщила, что подача Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. По данным издания, мнения в правительстве Соединенных Штатов по этому вопросу разделились.

Politico отмечает, что членство Украины в НАТО является для Вашингтона болезненной темой из-за пятой статьи устава Альянса, согласно которой США обязаны предоставить военную защиту любой стране-участнице НАТО, подвергшейся агрессии. Власти Соединенных Штатов опасаются прямого военного столкновения с Россией в случае вступления Украины в Альянс.