В Новосибирске начали искать «замещающие семьи» детям из «ДНР» и «ЛНР»

На официальном сайте администрации Новосибирска разместили объявление о поиске замещающих семей для детей сирот из Донецкой и Луганской «народных республик». Соответствующее поручение дал мэр города Анатолий Локоть.

«Наша задача — оказать полное содействие в семейном устройстве детей-сирот из ДНР и ЛНР, которые уже прибыли в Россию. Необходимо разместить ребятишек в хороших условиях на территории нашего города, подобрать им замещающие семьи. Это главное условие», — заявил он.

По его словам, все дети, которым планируют найти новых «родителей», вышли из многодетных семей, «поэтому в одну семью необходимо устроить всех братьев и сестёр (4-5 детей разного возраста)». Власти города уже нашли четыре семьи в Новосибирске и одну в Новосибирской области, которые готовы принять несовершеннолетних на попечение. Им предстоит получить одобрение, оформить документы и пройти обучение.



Ранее «Ґрати» сообщили, что украинских детей, которых оккупационные власти Харьковской области отправили в летний лагерь в Краснодарском крае, не вернули родителям в Украину. Об этом изданию рассказали сами родители.