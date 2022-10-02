В сеть утекли данные 16,5 млн клиентов и сотрудников DNS

Персональные данные 16,5 млн клиентов и сотрудников сети магазинов цифровой и бытовой техники DNS оказались в открытом доступе. Об утечке данных сообщил Telegram-канал «Утечки информации», в компании этот факт подтвердили.

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — сообщили в DNS.

По данным ритейлера, взлом произвела целая группировка хакеров, для атаки они использовали серверы, расположенные за пределами России. В компании заверили, что уже обнаружили «пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры» и в настоящее время принимают необходимые меры для усиления информационной безопасности.

По данным Telegram-канала «Утечки информации», частичный дамп содержит 16,5 млн записей с персональными данными покупателей. В открытом доступе оказались их имена и фамилии, адреса электронной почты (7,7 млн уникальных адресов), а также номера телефонов (11,4 млн уникальных номеров).