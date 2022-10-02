«Для меня многие вещи потеряли ценность»: защитник «Азовстали» Михайло Дианов рассказал о содержании в российском плену

Украина и Россия в сентябре провели масштабный обмен военнопленными, в результате которого Киев смог вернуть на родину 215 бойцов. Среди них оказался один их самых известных защитников «Азовстали», морской пехотинец Михайло Дианов. Его снимки после четырех месяцев плена облетели весь мир. Об условиях содержания в российском плену он рассказал в интервью журналистке SkyNews Салли Локвуд.

После четырех месяцев в российском плену Михайло Дианов был сильно истощен: он похудел на 40 кг, а его сломанная рука срослась полукругом. Сам он вспоминает: «Поверьте мне, после месяца голодания, когда вы закрываете глаза, вы забываете о своей семье, о своей стране, обо всем. Единственное, о чем вы думаете, — это еда».





По словам военного, есть было почти невозможно: на каждый прием пищи пленным отводилось 30 секунд. «Хлеб специально был очень твердым. Ребята, которым выбили зубы, не успевали есть вовремя. Через 30 секунд надо было сразу вставать и бежать. Они относились к нам как к животным», — поделился морпех.

Колонию в Еленовке, где содержали защитников «Азовстали», Дианов назвал концлагерем. Военный рассказал о многочисленных пытках над военнопленными — их били палками и током, а также прокалывали иглами ногтевые пластины. Тех, кто осмеливался поднимать ягоды с земли и есть их, бросали в одиночные камеры, утверждает он.

По словам Дианова, блоки в колонии рассчитаны максимум на 150 человек. Сам он содержался в одном из таких блоков вместе с 800 пленными. Журналистка спросила у него об июльском обстреле колонии в Еленовке, в результате которого погибли 53 человека. О признался, что на тот момент находился в другом месте, где ему лечили руку. Морпех рассказал, что ему провели операцию с помощью плоскогубцев и без анестезии.

О том, что его обменяли, Дианов не знал. Он рассказал, что был в дороге 36 часов с заклеенными глазами, не имея ни малейшего представления о том, куда едет: его пересаживали с автобуса на самолет, а затем с самолета на автобус. Только после того как с его глаз сняли повязку, он понял, что вернулся домой. Ему предстоит долгая реабилитация и операция по коррекции руки. Травмированную психику, вероятно, придется лечить гораздо дольше.

«Каждый человек травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многие вещи потеряли свою ценность», — признался Дианов.