Саакашвили назвал оккупантами россиян, бегущих от мобилизации в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал оккупантами россиян, бегущих от мобилизации через «Верхний Ларс». Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.

Саакашвили выразил обеспокоенность в связи с усилением миграции россиян в Грузию. По его словам, «массовый исход российских призывников» угрожает демографии и национальной безопасности страны. Грузинский экс-лидер утверждает, что местные «очень негативно настроены».

«С другой стороны я даже не буду огульно осуждать решение грузинских властей их пропустить, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет. А это для Грузии важно», — написал он.

Саакашвили призвал грузин «напоминать новоприбывшим, что они — оккупанты» и следить за тем, чтобы они не получали грузинское гражданство. В ином случае они будут вмешиваться во внутреннюю политику страны, уверен он.

«Также мы все время должны создавать стимулы, чтобы они максимально выезжали в Турцию и другие страны», — заключил Саакашвили.