МАГАТЭ: похищенный директор ЗАЭС Игорь Мурашов «находится под временным арестом»

Похищенный российскими военными директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов «находится под временным арестом». Так Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) ответили «соответствующие власти», рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) установило контакт с соответствующими властями и было проинформировано о том, что господин Мурашов находится под временным арестом, заявил сегодня генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси», — говорится на сайте МАГАТЭ.

Агентство добивается разъяснений по данному вопросу у российской стороны и «надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса». Он отметил, что задержание Мурашова угрожает ядерной безопасности на ЗАЭС, поскольку именно он несет ответственность за сохранность станции.

«Его отсутствие на рабочем месте таким образом также оказывает немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и сохранности станции», — заявил глава МАГАТЭ.

Гросси выразил надежду, что Мурашов благополучно и быстро вернется к своей семье и сможет возобновить выполнение своих важных функций на станции.

Накануне «Энергоатом» сообщил, что российские военные похитили директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и увезли в неизвестном направлении. По данным украинской энергетической компании, его задержали в пятницу на пути от атомной электростанции к Энергодару.

Президент «Энергоатома» Петр Котин выпустил заявление с требованием немедленно освободить Игоря Мурашова. Он отметил, что тот является лицензированным лицом и несет ответственность за ядерную и радиационную безопасность на Запорожской АЭС.

«Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции», — подчеркнул он.

Котин потребовал от российских военных и сотрудников Росатома «остановить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС».