Гросси посетит Москву и Киев на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Москву и Киев. Он намерен продолжить консультации по созданию зоны физической и технической безопасности» вокруг Запорожской АЭС, говорится на сайте агентства.

«Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву», — сообщили в МАГАТЭ.

Гросcи 12 сентября заявил, что начал консультации с Россией и Украиной по созданию защитной зоны вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы. По его словам, для создания такой зоны необходимо соглашение между Москвой и Киевом. Вопрос усложняется тем, что стороны «находятся в состоянии военного конфликта». По этой причине МАГАТЭ не сможет добиться полной демилитаризации станции, отметил Гросси.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

Часть делегации МАГАТЭ, в том числе и глава организации Рафаэль Гросси покинули станцию вечером того же дня. Однако позднее Гросси объявил, что сотрудники миссии останутся на объекте постоянно. «Коммерсант» уточнял, что на атомной электростанции будут находиться двое сотрудников.