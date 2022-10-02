Роскомнадзор заблокировал SoundCloud

В России по требованию Генпрокуратуры заблокировали музыкальный сервис SoundCloud. В Роскомнадзоре объяснили, что на платформе якобы распространялись «фейки» о российской армии.

«В адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации. В связи с неудалением противоправных материалов доступ к сервису ограничен на территории России. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован», — сообщили РБК в ведомстве.

Сервис SoundCloud популярен среди независимых музыкантов и авторов подкастов независимых российских СМИ.