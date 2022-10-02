WP: ФСБ выступала против обмена военнопленными между Россией и Украиной в середине сентября

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возражала против масштабного обмена пленными с Украиной в середине сентября. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Украине и Соединенных Штатах.

В ведомстве выступили «категорически против», опасаясь негативного общественного резонанса. В рамках обмена Россия вернула 55 военных и «кума Путина», а Украина — 215 бойцов. Среди них оказалось пять командиров обороны «Азовстали», 108 бойцов полка «Азов»* и 10 иностранцев, которых приговорили в «ДНР» к смертной казни за наёмничество.

Медведчука, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которого называют «кумом Путина» (украинский депутат назвал президента России крестным его дочерей) взяли в плен 12 апреля, когда он пытался выехать из Украины. С началом вторжения России он сбежал из-под домашнего ареста: в Украине его обвиняют в госизмене и попытке нажиться на госимуществе в Крыму. 18 апреля СБУ распространила видео, на котором Медведчук просит обменять его на защитников и жителей Мариуполя.