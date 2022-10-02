В Индонезии почти 130 человек погибли в давке после футбольного матча

Почти 130 человек погибли и около 180 пострадали в ходе беспорядков после футбольного матча между командами Arema FC и Persebaya Surabaya на стадионе «Канджурухан» в городе Маланг в Индонезии. Президент страны Джоко Видодо поручил расследовать трагический инцидент, сообщает Reuters.

Глава Индонезии поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах и провести тщательное расследование после гибели 129 человек в ходе беспорядков на стадионе «Канджурухан» в городе Маланг на востоке страны, передает Reuters. Тысячи болельщиков выбежали на поле после поражения Arema со счетом 3:2, массовое столкновение переросло в давку.

Видодо также приказал футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) остановить все матчи Лиги 1 до завершения расследования по инциденту. «Это должно стать последней футбольной трагедией в стране», — подчеркнул Видодо.



