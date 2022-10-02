Пентагон: решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все 30 членов Альянса

Решение о возможном вступлении Украины в НАТО должны принимать все 30 членов Альянса. С сответствующим заявлением на на совместной пресс-конференции с австралийским коллегой Ричардом Марлзом в штате Гавайи выступил глава Минобороны США Ллойд Остин.

«Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но то, как это происходит, действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование», — цитирует его «Коммерсант».

По словам Ллойда, решение о вступлении такж должна принять страна, которая хочет вступить в НАТО. Глава Пентагона добавил, что США делают все возможное для того, чтобы Киев достиг успеха. По оценкам министра, Украина действительно показывает «хорошие результаты».



Ранее газета Politico сообщила, что подача Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. По данным издания, мнения в правительстве Соединенных Штатов по этому вопросу разделились.

Так, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась отвечать на прямой вопрос издания о том, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО. При этом она отметила, Соединенные Штаты «привержены демократии в Украине» и выступает за то, чтобы предоставить Киеву гарантии безопасности.

Тем временем, член палаты представителей Майк Куигли, который недавно ездил в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, выступил за вхождение Украины в Североатлантический Альянс. «Борьба за Украину — это причина, по которой мы сформировали НАТО», — заявил он, отметив, что нельзя допустить победы авторитарного режима над демократической страной.

Politico отмечает, что членство Украины в НАТО является для Вашингтона болезненной темой из-за пятой статьи устава Альянса, согласно которой США обязаны предоставить военную защиту любой стране-участнице НАТО, подвергшейся агрессии. Власти Соединенных Штатов опасаются прямого военного столкновения с Россией в случае вступления Украины в Альянс.

Накануне Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором попросил ускорить процесс приема Украины в НАТО. Эта просьба стала ответом на подписание Путиным договоров о принятии четырех украинских областей в состав России. Он отметил, что фактически Украина уже прошла свой путь в НАТО и довела свои войска до стандартов Альянса. Сегодняшняя заявка должна юридически закрепить достигнутые изменения, подчеркнул он.

Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool