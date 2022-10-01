220-й день боев: главное

Минобороны России подтвердило вывод войск из Красного Лимана.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — написали в министерстве.

Одновременно с этим за последние сутки российские военные отчитались о сбитых беспилотниках в районе этого населенного пункта.

Вывод войск из Лимана раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал командующего ЦВО Александра Лапина бездарем, предложил ввести военное положение в приграничных с Украиной регионах и применить «маломощное» ядерное оружие.

«Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо», — заключил Кадыров. Его поддержал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. ВСУ при этом сообщили об освобождении еще 5 населенных пунктов вокруг Красного Лимана.

В Купянском районе Харьковской области при обстреле автомобильной колонны погибли как минимум 20 человек. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в машинах были мирные жители. Ответственность за обстрел автомобильной колонны он возложил на российскую армию.

Разведка Британии обвинила Россию в обстреле автомобильной колонны к юго-востоку от Запорожья. Убийства произошли 30 сентября. По данным DW*, погибли 30 человек, ранены 88.

Британские спецслужбы считают, что боеприпасом была российская ракета ПВО большой дальности. Российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и представляет собой ценный ресурс, предназначенный для уничтожения самолетов и приближающихся ракет, а не для использования против наземных целей. Использование его могло произойти из-за общей нехватки боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.

«Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках добиться тактического преимущества и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами», — подытожили в британской разведке.

Украинских детей, которых пророссийские власти Харьковской области отправили в летний лагерь в Краснодарском крае, не вернули родителям в Украину. Об этом рассказали родители детей, вывезенных «на отдых» из приграничного поселка Казачья Лопань.

Детей отправили в детский лагерь «Медвежонок» в поселке Кабардинка, между Геленджиком и Новороссийском, за две недели до освобождения Харьковской области. В автобусе находилось 20 ребят: семеро — из села Стрелечье, еще 13 — из Казачьей Лопани. Их должны были вернуть через три недели, но пророссийские власти потеряли контроль над оккупированным регионом. Детей родителям так и не вернули.

Российские военные похитили гендиректора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова по дороге от АЭС до Энергодара. Генпрокуратура Украины начала расследование. Автомобиль Мурашова двигался в город 30 сентября: российские военные остановили его, силой задержали и вывезли Мурашова в неизвестном направлении.

Джо Байден подписал документ о выделении Украине экстренной помощи в 12,4 млрд долларов. Деньги направят на безопасность и военную поддержку страны, пишет DW*. Часть средств пойдет на работу американских военных в Европе.

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что в России в суде рассматривают всего одно дело о неявке в военкомат. Производство ведут в отношении Николая Гермогенова из Красноярска. При этом дело поступило в Советский суд 21 сентября, когда Путин только объявил мобилизацию. Поэтому, вероятно, само разбирательство с ней не связано. Информации о других делах по этой статье пока нет. Также Чиков уточнил, что протоколы за неявку по повестке военкомата рассматривают сами военкомы, но привлеченный к ответственности вправе обжаловать наказание в суде.

Мобилизованные россияне при этом опасаются тюремного срока за неявку в военкомат по повестке. Юристы не раз объясняли, что пока человек не пришел в военкомат и не отправился на сборы — он не военнослужащий. Для гражданских, которые не пришли в том числе по полученной повестке, наказание административное и составляет от 500 до 3000 рублей.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу разъяснил, что женщин в рамках мобилизации не будут призывать, как и студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией.

Сами мобилизованные продолжают рассказывать о плохих условиях в казармах. Некоторые, к слову, остаются и без них: в Новосибирской области призывники остались в лесу и вынуждены были жечь костры, чтобы согреться, писала «Тайга.Инфо»**. Из-за большого потока призывников они не смогли попасть на территорию лагеря.

Главы нескольких регионов отчитались, что проверили условия мобилизованных, и у них все хорошо. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что «очередной информационный вброс действительно оказался фейком, информация о ресурсах, которые его распространяли, направлена для реагирования в правоохранительные органы».

Институт изучения войны (ISW) пишет, что в России пока не определились с границами «присоединенных» украинских регионов: Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей. По мнению аналитиков, они пока еще точно останутся зоной военных действий.

По поводу отложенного призыва, приказ о котором Путин подписал вчера, аналитики Института отмечают, что военкоматы не справляются с потоком мобилизованных — это могло стало главной причиной переноса дат осеннего призыва. При этом российские чиновники могут повторно мобилизовать прошлогодних призывников, когда их срок истекает 1 октября. Новые призывники отправляются на фронт без должной подготовки, заключают в ISW.

*DW и **«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранными агентами».