Пригожин поддержал позицию Кадырова по ситуации в Лимане

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал позицию главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации с отступлением российских войск из Лимана. Слова олигарха опубликовала пресс-служба компании «Конкорд»

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — заявил Пригожин.



Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко отреагировал на отступление российских войск из города Лиман в Донецкой области. Он раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной в Лимане, призвал применить ядерное оружие и заявил о необходимости ввести военное положение в регионах на границе с Украиной.

Ранее Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Как пишет РИА «Новости», он лично занимался созданием группы. ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина уже несколько месяцев обвиняют в вербовке и отправке в Украину заключенных из российских колоний.