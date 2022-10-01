«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа через Австрию

«Газпром» подтвердил заморозку поставок российского газа через Австрию. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российской энергетической компании.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» уточнили, что решение о приостановке поставок связано с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. В компании заверили, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями. По этой причине Италия не сможет получить обещанный РФ газ, российская компания уже уведомил об этом итальянского оператора, сообщает компания Eni.

19 августа «Газпром» объявил о решении остановить на трое суток прокачку газа в Европу. Причиной в компании назвали «проведение технического обслуживания и планово-предупредительных работ». Позднее в компании заявили, что срок работ продлевается и они не будут возобновлять поставки газа до полного устранения неполадок.

26 сентября стало известно об аварии на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2», позднее эксперты обнаружили еще одну утечку в территориальных водах Швеции. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.