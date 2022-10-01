В районе аэродрома Бельбек в Крыму вспыхнул пожар

UPD: Развозжаев обновил информацию по ЧП на аэродроме Бельбек. «Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — написал глава Севастополя.

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В Крыму в районе аэродрома Бельбек заметили сильный пожар. Кадрами происшествия в своем Telegram-канале поделился пророссийский военный корреспондент Юрий Котенок.

Клубы дыма вздымаются над микрорайоном Любимовка на севере Севастополя, уточняет УНИАН. Рядом с местом происшествия располагается военный аэродром Бельбек. Очевидцы сообщают о том, что слышали взрывы.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил факт происшествия. По его словам, пожар охватил самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.

«Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинская сторона никак не прокомментировала инцидент.

