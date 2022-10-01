Кадыров назвал бездарем генерал-полковника Лапина, руководившего обороной Лимана

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко отреагировал на отступление российских войск из города Лиман в Донецкой области. Он раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной в Лимане, призвал применить ядерное оружие и заявил о необходимости ввести военное положение в регионах на границе с Украиной.

«Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа «Ахмат», мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В свою очередь, я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал Лапина «бездарью» и заявил, что его покрывают руководители в Генштабе. Он призвал разжаловать его до рядового, лишить наград и отправить на передовую «смывать кровью свой позор». Глава Чечни также заявил о необходимости «принимать более кардинальные меры». По его мнению, России пора использовать «маломощное» ядерное оружие и ввести военное положение на приграничных территориях.

«Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо», — заключил он.

Командующий Центральным военным округом (ЦВО) России генерал-полковник Александр Лапин запомнился тем, что наградил своего сына, командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина медалью Жукова за «освобождение» Черниговской области. Он сделал это в тот день, когда Россия объявила об отступлении из региона.

О том, что украинские войска вошли в Лиман, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он рассказал, что бои еще продолжаются и пообещал предоставить детальную информацию позже. Вхождение украинских войск в Лиман также подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак: он опубликовал видео, на котором военные устанавливают флаг на въезде в город. Позднее отступление российских войск подтвердило Минобороны РФ.