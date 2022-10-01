Российские войска отступили из Лимана

Минобороны РФ подтвердило отступление из Лимана в Донецкой области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское военное ведомство.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — заявили в российском военном ведомстве.

О том, что украинские войска вошли в город, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он рассказал, что бои еще продолжаются и пообещал предоставить детальную информацию позже. Вхождение украинских войск в Лиман также подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак: он опубликовал видео, на котором военные устанавливают флаг на въезде в город.

Отступление российских войск из Лимана тут же прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил в поражении генерала-полковника Александра Лапина. «Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа», — говорится в Telegram-канале Кадырова.

Ранее Череватый в эфире радио «Суспильне» заявил, что украинские военные освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана и взяли в кольцо российскую армию. Глава проукраинской администрации Донецкой области Сергей Гайдай уточнил, что российские военные попросили у командования разрешения отойти от Лимана, но получили отказ. По его словам, теперь у них есть три варианта развития событий — попытаться вырваться, погибнуть или сдаться в плен. По оценкам Гайдая, в кольце оказались около 5 тысяч солдат.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что получил «тревожные» новости по Лиману. Он рассказал, что российская армия оказалась «в полукольце», но по-прежнему контролирует дорогу от Сватово. При этом населенные пункты Ямполь и Дробышево были потеряны.