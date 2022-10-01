Россия не возвращает украинских детей, вывезенных из Харьковщины в летний лагерь

Украинских детей, которых оккупационные власти Харьковской области отправили в летний лагерь в Краснодарском крае, не вернули родителям в Украину. Об этом «Ґратам» рассказали родители детей, вывезенных «на отдых» из приграничного поселка Казачья Лопань.

Детей отправили в детский лагерь «Медвежонок» в поселке Кабардинка, между Геленджиком и Новороссийском, за две недели до освобождения Харьковской области. В автобусе находилось 20 ребят: семеро — из села Стрелечье, еще 13 — из Казачьей Лопани. Их должны были вернуть через три недели, но пророссийские власти потеряли контроль над оккупированным регионом.

Среди них оказалась девочка Полина. Ее родители — Юрий и Татьяна Глагола — рассказали «Ґратам», что вывезенные дети после освобождения Харьковщины домой не вернулись, все они до сих пор находятся в России. По их словам, когда они узнали, что дочку можно отправить в летний лагерь, они сомневались, стоит ли это делать. Однако в конечном итоге согласились на это из соображений безопасности.

«Их не насильно вывозили. Нам предложили детский лагерь, чтобы детки отдохнули во время войны. Мы согласились, потому что были сильные обстрелы. Мы согласились на это в целях безопасности», — объяснили они.



Поселковый совет собрал всех родителей перед поездкой и попросил заполнить доверенность: в бланке было необходимо указать свои данные и данные ребенка, а данные поручителей обещали вписать позже. При этом перед отъездом у родителей забирали оригинал свидетельства о рождении ребенка.

Документы собирал Игорь Телятников, бывший депутат Харьковского горсовета, который в июле стал главой оккупационных властей в Казачьей Лопани. По словам Глаголов, родителей даже предупредили, «если вдруг что», то детям продлят смену в лагере.

После отступления российских войск из Харьковщины в минтруде и соцразвития Краснодарского края заявили, что дети из Харьковской области останутся в летнем лагере на еще одну смену «в целях безопасности», спустя менее чем две недели власти региона заявили, что младших детей распределили в начальные классы в школе №7 Геленджика, а старших оставили учиться в «Медвежонке».

Украинская сторона утверждает, что, несмотря на формальное согласие родителей, украинских детей из Харьковщины вывозили в принудительном порядке. Свою позицию власти Украины объясняют тем, что российская сторона отказывалась открывать гуманитарные коридоры для вывоза гражданских на подконтрольные Украине территории.

Возвращением украинских детей в настоящее время занимается Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вице-премьер Украины и по совместительству глава ведомства Ирина Верещук в беседе с «Ґратами» объяснила, что процесс затрудняется тем, что все делается «вручную». По ее словам, переговоры о возвращении каждого ребенка ведутся отдельно.

На сегодняшний день украинским властям удалось вернуть на родину 55 детей, Полины среди них пока нет. Родители девочки обратились в полицию и в Красный Крест, а также делают все возможное, чтобы эта история получила огласку. «Верните ребенка. Это ж дети! Война войной, но зачем вам чужие дети?!» — обратилась мать девочки к российским властям.